В США - первый случай заражения вирусом COVID-19 от неизвестного носителя

Коронавирус COVID-19 (иллюстрация — пресс-служба CDC)

В американском штате Калифорния зафиксирован случай заражения коронавирусом COVID-19 у человека, который не ездил за границу и не имел никакой известной связи с инфицированными людьми, приехавшими из зарубежной поездки. Об этом сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

"Возможно, это прецедент такого распространения COVID-19 в США, когда источник инфекции неизвестен", - пишут в CDC.

Не исключено все же, уточнили медики, что пациент где-то как-то заразился от человека, побывавшего за границей, и привезшего с собой вирус.

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Пациент, житель округа Солано, сейчас находится в медцентре UC Davis в Сакраменто, пишет CNN. Он поступил в другой госпиталь в северной части штата с подозрением на коронавирус еще 19 февраля.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в США достигло 15, диагностированное число заражений - 60 (42 - с круизного лайнера Diamond Princess). Все зараженные побывали накануне в странах Азии или контактировали с теми, кто там был: все, кроме этого одного случая.

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