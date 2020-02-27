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В США - первый случай заражения вирусом COVID-19 от неизвестного носителя

В США - первый случай заражения вирусом COVID-19 от неизвестного носителя - Фото
Коронавирус COVID-19 (иллюстрация — пресс-служба CDC)
27.02.2020, 12:10

На западе США, пишут американские медики, зафиксирован первый случай передачи коронавируса, когда не получается выяснить, где его могли "подхватить"

В американском штате Калифорния зафиксирован случай заражения коронавирусом COVID-19 у человека, который не ездил за границу и не имел никакой известной связи с инфицированными людьми, приехавшими из зарубежной поездки. Об этом сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

"Возможно, это прецедент такого распространения COVID-19 в США, когда источник инфекции неизвестен", - пишут в CDC.

Не исключено все же, уточнили медики, что пациент где-то как-то заразился от человека, побывавшего за границей, и привезшего с собой вирус.

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Пациент, житель округа Солано, сейчас находится в медцентре UC Davis в Сакраменто, пишет CNN. Он поступил в другой госпиталь в северной части штата с подозрением на коронавирус еще 19 февраля.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в США достигло 15, диагностированное число заражений - 60 (42 - с круизного лайнера Diamond Princess). Все зараженные побывали накануне в странах Азии или контактировали с теми, кто там был: все, кроме этого одного случая.

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Евгений Пилипенко
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