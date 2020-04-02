Коронавирус. Врачам в Британии разрешили выбирать, кого спасать в первую очередь

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Медикам из Великобритании разрешили выбирать, каким пациентам первым оказывать интенсивную терапию в случае перегрузки больниц и нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в советах Британской медицинской ассоциации (BMA), передает Sky News.

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Сообщается, что врачи могут быть вынуждены прекратить лечение некоторых пациентов, чтобы обеспечить терапию для людей с более высокой вероятностью выживания. Отказать могут даже пациенту, состояние которого стабильное или улучшается, если прогноз на его спасение хуже, чем у больного, которому нужен тот же ресурс.

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Председатель комитета медицинской этики BMA Джон Чисхолм говорит, что с таким выбором британские медики могут столкнуться уже в ближайшие недели.

"Никто не хочет принимать эти решения, но если ресурсы перегружены, эти решения должны быть приняты", - подытожил он.

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