Коронавирус. Выздоровели более 42 000 человек: последние данные

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По состоянию на 1 марта, в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 2979 – летальные, выздоровели 42 322 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

На территории Европы зафиксировали 1449 случаев в 27 странах (Италия - 1128, Германия - 57, Франция - 100, Испания - 43, Великобритания - 25, Хорватия - шесть, Австрия - 10, Россия - два, Финляндия - три, Швеция - 13, Израиль - семь, Швейцария-18, Греция – четыре, Грузия - три, Норвегия- семь, Румыния- три, Азербайджан - три, Нидерланды - шесть, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.

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