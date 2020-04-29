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Коронавирус. Заболели 3,1 млн человек, Россия обогнала Иран: последние данные

Коронавирус. Заболели 3,1 млн человек, Россия обогнала Иран: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Szilard Koszticsak/EPA
29.04.2020, 06:45

По последним данным, Россия обошла Иран по количеству зараженных COVID-19, в стране заболели 93 558 человек

На утро 29 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 138 369 человек, 217 983 умерли, 955 811 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего с начала эпидемии заразились COVID-19 1 035 765 человек, зафиксированы 59 266  летальных случаев, выздоровели 142 238 пациентов.

На втором месте – Испания, где 232 128 зараженных , 23 822 летальных случаев, 123 903 выздоровевших.

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Италия занимает третье место, инфицированы 201 505 человека, летальных случаев 27 359, 68 941 выздоровевших.

На четвертом - Франция – 165 911 случаев, 23 660, 46 886 выздоровели.

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На пятом - Великобритания – 161 145 случаев, 21 678 умерли, данных о выздоровевших нет.

На шестом - Германия – 159 912 заболевших, 6 314 умерли, 117 400 выздоровели.

Турция – на седьмом, заболели 114 653, умерли 2 992, выздоровели 38 809.

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Россия – на восьмом, она обошла Иран по количеству инфицированных COVID-19, в стране заболели 93 558 человек, умерли 867, выздоровели 8 456.

Иран – на девятом, 92 584 зараженных, 5 877 умерли, 72 439 выздоровели.

Китай – на десятом, 82 858 заболели, 4633 умерли, 77 578 выздоровели.

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Арина Толина
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