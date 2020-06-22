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Коронавирус. Заболели более 9 млн человек – динамика пандемии по странам

Коронавирус. Заболели более 9 млн человек – динамика пандемии по странам - Фото
Дезинфекция вокзала в Москве (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)
22.06.2020, 07:14

За сутки коронавирусную болезнь выявили у 130 000 человек. США, Бразилия и РФ – лидеры по общему числу заболевших COVID-19 за все время пандемии

На 00:00 22 июня по общемировому времени (GMT 0) более 9 млн человек в мире заболели коронавирусной болезнью COVID-19, больше всего – в США, Бразилии и России. Об этом сообщает Worldometers.

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За прошедшие сутки по общемировому времени выявлено 130 254 инфицированных, 3338 умерших и 100 685 выздоровевших.

Всего за время пандемии диагноз COVID-19 поставили 9 038 809 людям, 469 604 из них скончались, а 4 834 139 – выздоровели.

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Развитие пандемии в пяти странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 2 356 657 заразившихся (+26 079 за сутки), 122 247 умерших (+267), 980 335 выздоровевших (+7414);

2. Бразилия – 1 086 990 (+16 851), 50 659 (+601), 579 226 (+36 040);

3. Россия – 584 680 (+7728), 8111 (+109), 339 711 (+5119);

4. Индия – 426 910 (+15 183), 13 703 (+426), 237 252 (+9071);

5. Великобритания – 304 331 (+1221), 42 632 (+43), данные о выздоровевших не сообщаются.

Также более 200 000 заболевших выявили в Испании, Перу, Чили, Италии и Иране.

  • За 20 июня в Украине зафиксировали 735 новых больных (841 днем ранее), умерли восемь человек (девять), 103 пациента выздоровели (373).

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Марк Сировой
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