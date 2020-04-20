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Коронавирус. Заболевших более 2,4 млн, умерших 165 000: последние данные

Коронавирус. Заболевших более 2,4 млн, умерших 165 000: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
20.04.2020, 07:45

С начала пандемии от коронавируса в мире выздоровели 625 128 человек

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 341 человек, 165 069 пациентов умерли, 625 128 – выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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США находятся на первом месте по числу выявленных случаев – 764 265 зарегистрированных больных. Далее идут Испания - 198 674, Италия - 178 972, Франция - 152 894, Германия - 145 742 и Великобритания - 120 067.

Больше всего больных с коронавирусом умерло в США - 40 565, Испания - 20 453, Италия - 23 660, Франция - 19 718, Великобритания - 16 060.

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Владислав Сердюк
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