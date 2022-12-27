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"Крайне маловероятно". Главу Минобороны Австрии спросили, что если РФ атакует ее страну

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 13:11
Клаудия Таннер (фото - ЕРА)

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает "крайне маловероятным" риск военной агрессии России против ее страны, однако ведомство все же наращивает противовоздушные и противоракетные оборонные возможности армии. Об этом она сказала в интервью Welt.

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Журналист спросил, не боится ли она, что российский диктатор Владимир Путин "вскоре может пустить ракету, например, по Мондзее в земле Зальцбург, и таким образом напугать всю страну?", и НАТО не станет защищать Австрию, потому что та не входит в Альянс.

"Наши эксперты говорят, что такой случай крайне маловероятен", – ответила она.

Несмотря на это, она отметила – "но мы вложим 16,6 млрд евро и тем самым улучшим нашу беспилотную и противоракетную оборону".

Таннер добавила, что военно-политическое руководство Австрии изучает, "в какой степени мы можем участвовать в создании европейской системы ПВО "Европейский небесный щит" вместе с 14 другими странами".

Она назвала эту инициативу "важными шагами".

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Євген Пилипенко
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