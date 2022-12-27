"Крайне маловероятно". Главу Минобороны Австрии спросили, что если РФ атакует ее страну
Министр обороны Австрии Клаудия Таннер считает "крайне маловероятным" риск военной агрессии России против ее страны, однако ведомство все же наращивает противовоздушные и противоракетные оборонные возможности армии. Об этом она сказала в интервью Welt.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Журналист спросил, не боится ли она, что российский диктатор Владимир Путин "вскоре может пустить ракету, например, по Мондзее в земле Зальцбург, и таким образом напугать всю страну?", и НАТО не станет защищать Австрию, потому что та не входит в Альянс.
"Наши эксперты говорят, что такой случай крайне маловероятен", – ответила она.
Несмотря на это, она отметила – "но мы вложим 16,6 млрд евро и тем самым улучшим нашу беспилотную и противоракетную оборону".
Таннер добавила, что военно-политическое руководство Австрии изучает, "в какой степени мы можем участвовать в создании европейской системы ПВО "Европейский небесный щит" вместе с 14 другими странами".
Она назвала эту инициативу "важными шагами".
- Таннер "неясно, будет ли победитель" в войне России против Украины; намекнула, что нужно надавить на Киев.
- На конец декабря США готовят дополнительные средства ПВО для Украины.
- 23 ноября оккупанты выпустили против Украины около 70 ракет (50 сбито), 5 декабря - свыше 70 (61 сбито), 16 декабря – 98/65.
Читайте также: Зеленский ответил на петицию жительницы Запорожья о NASAMS для защиты города от ракет РФ
Комментарии