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10.06.2019, 18:30

Кризис в Молдове. Демократы зовут социалистов на переговоры

Кризис в Молдове. Демократы зовут социалистов на переговоры - Фото
Андриан Канду (фото - https://www.facebook.com/AndrianCandu.MD/photos)

Замглавы Демократической партии ожидает, что силы смогут найти выход из политического кризиса

Демократическая партия Молдовы приглашает на переговоры представителей Партии социалистов и Политического альянса ACUM, чтобы найти пути к преодолению политического кризиса в стране. Об этом на брифинге в Кишиневе сказал замглавы Демпартии Андриан Канду, сообщает Украинформ

"Демпартия уже создала команду для переговоров, в которую не входят руководители партии", - заявил замглавы. 

Партия социалистов и ACUM пока что не прокомментировали приглашение. 

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент, но президент Игорь Додон отказался это сделать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 

9 июня суд временно отстранил Додона из-за отказа распустить парламент, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы. Они пройдут 6 сентября. 

Сегодня, 10 июня, СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдове. В Украине обеспокоены политическим кризисом в стране. 

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Теги: Молдова, кризис, андриан канду
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