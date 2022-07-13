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Кто заменит Бориса Джонсона. В Британии начинается голосование в первом туре выборов

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 08:01
Кто заменит Бориса Джонсона. В Британии начинается голосование в первом туре выборов - Фото
Главный Мышелов кот Ларри на пороге резиденции премьера Великобритании (фото - ЕРА)

Сегодня днем, 13 июля, депутаты-консерваторы парламента Великобритании должны отдать первые голоса в конкурсе на замену Бориса Джонсона в качестве лидера тори и премьер-министра страны. Об этом напоминает BBC News.

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Выдвижение кандидатов было закрыто вчера, всего набралось восемь претендентов. Теперь каждому из них нужно заручиться максимальной поддержкой коллег по партии и набрать 30 голосов в первом туре, чтобы продолжить гонку.

Вот список соискателей:

Риши Сунак, экс-канцлер Казначейства;
→ Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике;
→ Лиз Трасс, глава МИД;
→ Том Тугендат, глава международного комитета Палаты общин;
→ Надхим Захави, канцлер Казначейства;
 Кеми Баденох, экс-министр по равенству и местному самоуправлению;
→ Суэлла Браверман, генеральный атторней Англии и Уэльса;
→ Джереми Хант, экс-глава МИД.

Голосование начнется примерно в 15:30 по Киеву, результат ожидается ближе к 19:00.

Следующие этапы голосования должны будут состояться в течение нескольких дней: число соискателей нужно сократить до двух. После этого около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября.

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Агентство пишет, что министра торговли Мордаунт поддерживает второе по величине количество депутатов-тори, а экс-канцлер казначейства Сунак, чья отставка на прошлой неделе помогла свергнуть Джонсона, имеет самую сильную поддержку во фракции.

В полдень, перед началом голосования, Джонсон придет в парламент, чтобы отчитаться впервые с тех пор, как он объявил об отставке.

Он отказывается от публичной поддержки какого-либо кандидата в преемники: "Не хотел бы снижать чьи-либо шансы своей поддержкой".

Евгений Пилипенко
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Великобритания Борис Джонсон голосування прем'єр-міністр
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