Кто заменит Бориса Джонсона. В Британии начинается голосование в первом туре выборов

Сегодня днем, 13 июля, депутаты-консерваторы парламента Великобритании должны отдать первые голоса в конкурсе на замену Бориса Джонсона в качестве лидера тори и премьер-министра страны. Об этом напоминает BBC News.

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Выдвижение кандидатов было закрыто вчера, всего набралось восемь претендентов. Теперь каждому из них нужно заручиться максимальной поддержкой коллег по партии и набрать 30 голосов в первом туре, чтобы продолжить гонку.

Вот список соискателей:

→ Риши Сунак, экс-канцлер Казначейства;

→ Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике;

→ Лиз Трасс, глава МИД;

→ Том Тугендат, глава международного комитета Палаты общин;

→ Надхим Захави, канцлер Казначейства;

→ Кеми Баденох, экс-министр по равенству и местному самоуправлению;

→ Суэлла Браверман, генеральный атторней Англии и Уэльса;

→ Джереми Хант, экс-глава МИД.

Голосование начнется примерно в 15:30 по Киеву, результат ожидается ближе к 19:00.

Следующие этапы голосования должны будут состояться в течение нескольких дней: число соискателей нужно сократить до двух. После этого около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября.

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Агентство пишет, что министра торговли Мордаунт поддерживает второе по величине количество депутатов-тори, а экс-канцлер казначейства Сунак, чья отставка на прошлой неделе помогла свергнуть Джонсона, имеет самую сильную поддержку во фракции.

В полдень, перед началом голосования, Джонсон придет в парламент, чтобы отчитаться впервые с тех пор, как он объявил об отставке.

Он отказывается от публичной поддержки какого-либо кандидата в преемники: "Не хотел бы снижать чьи-либо шансы своей поддержкой".

7 июля 2022 года из-за правительственного кризиса Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии и премьера. Он останется во главе Кабмина до осени.

9 июля от участия в гонке отказался Бен Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе. Он заявил, что нет риска резкого изменения политики страны по поддержке Украины.

11 июля глава МИД страны Лиз Трасс вступила в гонку за должность премьера и выпустила предвыборное видео: обещает "обеспечить" поражение Путина в Украине.

Евгений Пилипенко

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