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Киргизстан и Беларусь. Трамп может ввести ограничения на въезд

Киргизстан и Беларусь. Трамп может ввести ограничения на въезд - Фото
Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)
22.01.2020, 09:27

Источники в Белом доме сообщили, что в список могут войти семь стран

Президент США Дональд Трамп может расширить список стран, гражданам которых ограничат въезд в страну. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, в список могут войти семь стран: Беларусь, Мьянма, Киргизстан, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея.

Список не окончательный, еще может быть изменен. Окончательную его редакцию объявят 27 января.

Источники издания уточнили, что вместо полного запрета на въезд в страну ограничения могут коснуться определенного типа виз или определенных категорий населения.

Трамп подтвердил, что рассматривает возможность расширить список стран с ограничениями на въезд в США, не сообщив никаких подробностей.

В январе 2017 года Трамп ввел запрет на въезд граждан семи государств: Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Чада, Ирака и Судана.

В результате последние три страны были исключены из этого списка.

  • 4 июня Сенат США поддержал законопроект, запрещающий въезд в Соединенные Штаты лицам, которые вмешивались в американские выборы.

 

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