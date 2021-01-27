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Лидер радикальной организации сторонников Трампа Proud Boys сотрудничал с ФБР и полицией

27.01.2021, 23:11
Лидер радикальной организации сторонников Трампа Proud Boys сотрудничал с ФБР и полицией - Фото
Энрике Таррио (фото - EPA)

Энрике Таррио, лидер праворадикальной группировки Proud Boys, которая активно поддерживала бывшего президента США Дональда Трампа и участвовала в штурме Капитолия, еще до его избрания был информатором федеральных и местных правоохранительных органов и неоднократно работал под прикрытием для следователей ФБР. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство получило стенограмму суда 2014 года, на котором федеральный прокурор рассказал о его работе на правоохранителей.

По его словам, Таррио помог властям привлечь к ответственности более десятка человек по делам, связанным с наркотиками, азартными играми и нелегальной иммиграцией.

Сам Таррио в комментарии Reuters отверг эту информацию. "Я ничего этого не знаю. Не помню ничего такого", – сказал он.

Однако бывший федеральный прокурор по его делу Ванесса Сингх Йоханнес подтвердила информацию агентству. "Он сотрудничал с местными и федеральными правоохранительными органами, чтобы помочь в судебном преследовании главарей преступных групп, начиная от выращивания марихуаны в Майами до схем фармацевтического мошенничества", – сказала она.

В 2012 году Таррио был арестован по делу о мошенничестве с тестами на диабет, но получил сокращение тюремного срока из-за помощи полиции в "прояснении" некоторых вопросов в деле.

Агент ФБР на слушании в суде в 2014 году назвал Таррио "ключевым звеном" в расследованиях местной полиции, касающихся марихуаны, кокаина и экстази.

Нет никаких доказательств того, что лидер Proud Boys сотрудничал с властями с тех пор. Однако перед митингами в разных городах в поддержку Трампа он сказал в интервью Reuters, что держит в курсе полицию о планах организации.

Полиция Вашингтона арестовала Таррио в начале января, когда он прибыл в город за два дня до беспорядков на Капитолийском холме. Ему было предъявлено обвинение в хранении двух магазинов для винтовок и поджоге плаката Black Lives Matter. Верховный суд округа Колумбия приказал ему покинуть город в ожидании судебного заседания в июне.

Вадим Ребрина
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