Лукашенко об аресте политического оппонента: Да, я дал сигнал

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что дал сигнал задержать его политического оппонента Александра Тихановского. Об этом он заявил в эфире государственного канала Беларусь 1.
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"Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так сделал? Я переживал за свою страну, за которую я до сих пор отвечаю. И я всегда буду отвечать, в любой роли", - сказал он, не уточнив при этом, кому давал сигнал.
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Лукашенко считает, что его политические оппоненты "расшатывают обстановку внутри страны", "доводят людей до белого каления", после чего "идет наступление на действующую власть и происходит слом власти". По его словам, "майданы" могут привести "к волоките", вплоть до обращения к иностранному государству.
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8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
- Оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому было отказано в регистрации как потенциального кандидата в президенты Беларуси, передает Радио Свобода. В Центризберкоме аргументировали отказ тем, что блогер отбывал 15 дней ареста и не мог представить документы лично. Вместо Тихановского потенциальным кандидатом стала его жена Светалана.
- 29 мая на предвыборном пикете его жены Тихановского и еще 9 человек задержали. Лукашенко рассказал об обстоятельствах задержания за четыре часа до его совершения, передает Радио Свобода.
- 18 июня потенциальный противник на выборах нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. У Лукашенко заявили, что Бабарико якобы управляют из России.
- На следующий день в центре Минска прошла массовая акция против арестов оппозиционных политиков.
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Марк Сировой