Лукашенко об аресте политического оппонента: Да, я дал сигнал

Александр Лукашенко (скриншот из видео ТКР Мир)

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что дал сигнал задержать его политического оппонента Александра Тихановского. Об этом он заявил в эфире государственного канала Беларусь 1.

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"Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так сделал? Я переживал за свою страну, за которую я до сих пор отвечаю. И я всегда буду отвечать, в любой роли", - сказал он, не уточнив при этом, кому давал сигнал.

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Лукашенко считает, что его политические оппоненты "расшатывают обстановку внутри страны", "доводят людей до белого каления", после чего "идет наступление на действующую власть и происходит слом власти". По его словам, "майданы" могут привести "к волоките", вплоть до обращения к иностранному государству.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

назначил Оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому было отказано в регистрации как потенциального кандидата в президенты Беларуси, передает Радио Свобода. В Центризберкоме аргументировали отказ тем, что блогер отбывал 15 дней ареста и не мог представить документы лично. Вместо Тихановского потенциальным кандидатом стала его жена Светалана.

29 мая на предвыборном пикете его жены Тихановского и еще 9 человек задержали. Лукашенко рассказал об обстоятельствах задержания за четыре часа до его совершения, передает Радио Свобода.

18 июня потенциальный противник на выборах нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. У Лукашенко заявили, что Бабарико якобы управляют из России.

нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. У Лукашенко заявили, что Бабарико якобы управляют из России. На следующий день в центре Минска прошла массовая акция против арестов оппозиционных политиков.

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