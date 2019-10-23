Лукашенко обеспокоился из-за танков США у границы с Беларусью

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил военным разработать и показать ему план мероприятия по "адекватному реагированию" на размещение в Литве у границы с РБ подразделений американской бронетанковой дивизии. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, пишет БЕЛТА.

"До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. <...> Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение", - сказал он.

11 октября Лукашенко обеспокоился из-за предстоящих учений НАТО у границ Беларуси: "НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это ненормально. Это непонятные учения".

В начале октября-2019 Лукашенко побывал с визитом в Житомире. Вскоре после этого он заявил, что "мы подарили Украину своим соперникам из НАТО". Потом добавил, что "мы оставили Зеленского один на один с Донбассом".

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