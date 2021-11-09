Лукашенко перебросил 500 мигрантов к границе с Литвой. Их подгоняли выстрелами
Группа из 500 мигрантов насильно перевезена беларусскими военными к границе с Литвой. Об том сообщает Delfi.
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Мигранты разбили лагерь у литовской границы, рядом с Капчаместской пущей около деревни Кадыш. Некоторые из них пытались группами попасть на территорию Литвы: с полуночи и до утра 9 ноября перейти границу пробовали 82 человека.
К Кадышу мигрантов привезли на военных машинах, их инструктировали вооруженные белорусские пограничники, чтобы они ночью шли в Литву, сообщают журналисты.
Мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что их силой перевезли к границе Литвы. "Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех – детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", – сказали они журналистам.
Среди переброшенных к литовской границе – молодые мужчины, женщины, старики и дети до 12 лет, самому младшему – пять месяцев.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала, что режим ЧП нужно распространить на большую территорию, чем сейчас. По ее словам, есть предложение ограничить в этой зоне мобильную связь и интернет, чтобы осложнить координацию действий мигрантов у границы.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларуской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты.
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