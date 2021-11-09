Лукашенко перебросил 500 мигрантов к границе с Литвой. Их подгоняли выстрелами

Группа из 500 мигрантов насильно перевезена беларусскими военными к границе с Литвой. Об том сообщает Delfi.

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Мигранты разбили лагерь у литовской границы, рядом с Капчаместской пущей около деревни Кадыш. Некоторые из них пытались группами попасть на территорию Литвы: с полуночи и до утра 9 ноября перейти границу пробовали 82 человека.

К Кадышу мигрантов привезли на военных машинах, их инструктировали вооруженные белорусские пограничники, чтобы они ночью шли в Литву, сообщают журналисты.

Мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что их силой перевезли к границе Литвы. "Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех – детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", – сказали они журналистам.

Среди переброшенных к литовской границе – молодые мужчины, женщины, старики и дети до 12 лет, самому младшему – пять месяцев.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала, что режим ЧП нужно распространить на большую территорию, чем сейчас. По ее словам, есть предложение ограничить в этой зоне мобильную связь и интернет, чтобы осложнить координацию действий мигрантов у границы.

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Денис Юдин

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