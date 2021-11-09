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Лукашенко перебросил 500 мигрантов к границе с Литвой. Их подгоняли выстрелами

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 13:35
Лукашенко перебросил 500 мигрантов к границе с Литвой. Их подгоняли выстрелами - Фото
Мигранты на границе Польши и Беларуси (Фото – Leonid Scheglov, EPA)

Группа из 500 мигрантов насильно перевезена беларусскими военными к границе с Литвой. Об том сообщает Delfi.

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Мигранты разбили лагерь у литовской границы, рядом с Капчаместской пущей около деревни Кадыш. Некоторые из них пытались группами попасть на территорию Литвы: с полуночи и до утра 9 ноября перейти границу пробовали 82 человека.

К Кадышу мигрантов привезли на военных машинах, их инструктировали вооруженные белорусские пограничники, чтобы они ночью шли в Литву, сообщают журналисты.

Мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что их силой перевезли к границе Литвы. "Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех – детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", – сказали они журналистам.

Среди переброшенных к литовской границе – молодые мужчины, женщины, старики и дети до 12 лет, самому младшему – пять месяцев.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала, что режим ЧП нужно распространить на большую территорию, чем сейчас. По ее словам, есть предложение ограничить в этой зоне мобильную связь и интернет, чтобы осложнить координацию действий мигрантов у границы.

Лукашенко перебросил 500 мигрантов к границе с Литвой. Их подгоняли выстрелами

Читайте также: "Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу

Денис Юдин
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беларусь мигранты литва
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