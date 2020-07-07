"Уважаю уборщиц". Лукашенко пришел на интервью без обуви – видео

Интервью и президент Беларуси Александр Лукашенко, и журналист провели без обуви

Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на интервью в одних носках. Телеканал Беларусь 1 опубликовал эти кадры вчера, 6 июля.

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"Уважаю уборщиц, босиком хожу", - отметил Лукашенко.

При этом все интервью и Лукашенко, и журналист, который брал у него интервью, были без обуви.

Соответствующие кадры также попали в фильм "Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко" на YouTube-канале "АТН: новости Беларуси и мира".

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

18 июня потенциальный противник на выборах нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. У Лукашенко заявили, что Бабарико якобы управляют из России.

нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. У Лукашенко заявили, что Бабарико якобы управляют из России. На следующий день в центре Минска прошла массовая акция против арестов оппозиционных политиков.

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Арина Толина

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