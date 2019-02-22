Лукашенко решил поддержать Путина в ракетном противостоянии с США

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, его стране нужно разработать ответные меры – вместе с Москвой, передает белорусское издание Белта.

По мнению Лукашенко, расторжение договора негативно повлияет на Беларусь, поскольку там "всегда страдали" от соперничества между более крупными государствами. Возможный конфликт между ними Лукашенко назвал "катастрофой, особенно для нас".

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При этом он уверен, что Россия не нарушила положений договора, поскольку в этом его заверил президент Владимир Путин. "Его позиция практически ничем не отличается от той позиции, которую излагают в СМИ", – сказал глава Белоруссии.

Лукашенко также считает, что выход из договора выгоден США, поскольку у Вашингтона появится возможность разместить ракеты на территории государств – членов НАТО в Европе или даже, по его мнению, в Украине.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же.

20 февраля Путин заявил, что российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза.