Манафорту грозит крупный тюремный срок: его поймали на лжи

Пол Манапфорт (фото - ЕРА)

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в выборы американского президента. Об этом со ссылкой на заявление судьи округа Колумбия пишет Голос Америки.

Агентство уточняет: Манафорт минимум трижды лгал следователям по ключевым эпизодам российского дела.

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Возглавляющая процесс по делу Манафорта в вашингтонском суде судья признала доказательства фактов лжесвидетельств убедительными.

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В число "лживых" эпизодов входит также общение с бывшим бизнес-партнером Манафорта, российско-украинским политконсультантом Константином Килимником. Манафорт солгал, отвечая на вопрос, передавал ли он Килимнику данные соцопросов, сделанных штабом Трампа, а также по поводу обсуждения с Килимником "плана мирного урегулирования в Украине" (он предусматривал снятие санкций против РФ).

Мюллер подозревает Килимника в связях с российскими спецслужбами. Килимник все отрицает.

Теперь, после нарушения сделки, Манафорту могут вынести суровый приговор в суде Вирджинии, где идет второй судебный процесс по обвинениям в финансовых махинациях.

"В любом случае, решение судьи почти наверняка ставит крест на возможности того, что Манафорта приговорят к небольшому сроку", - отмечает агентство.

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