Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.02.2019, 07:04

Манафорту грозит крупный тюремный срок: его поймали на лжи

Манафорту грозит крупный тюремный срок: его поймали на лжи - Фото
Пол Манапфорт (фото - ЕРА)

69-летний бывший политтехнолог может получить 10 лет тюрьмы: ложь следствию ставит крест на возможности того, что его приговорят к небольшому сроку

Реклама
Реклама

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в выборы американского президента. Об этом со ссылкой на заявление судьи округа Колумбия пишет Голос Америки.

Агентство уточняет: Манафорт минимум трижды лгал следователям по ключевым эпизодам российского дела.

Реклама

Возглавляющая процесс по делу Манафорта в вашингтонском суде судья признала доказательства фактов лжесвидетельств убедительными.

Смотрите также: Двое уже в тюрьме, а Трамп — нет: карикатура о "российском деле" 

В число "лживых" эпизодов входит также общение с бывшим бизнес-партнером Манафорта, российско-украинским политконсультантом Константином Килимником. Манафорт солгал, отвечая на вопрос, передавал ли он Килимнику данные соцопросов, сделанных штабом Трампа, а также по поводу обсуждения с Килимником "плана мирного урегулирования в Украине" (он предусматривал снятие санкций против РФ).

Мюллер подозревает Килимника в связях с российскими спецслужбами. Килимник все отрицает.

Теперь, после нарушения сделки, Манафорту могут вынести суровый приговор в суде Вирджинии, где идет второй судебный процесс по обвинениям в финансовых махинациях.

"В любом случае, решение судьи почти наверняка ставит крест на возможности того, что Манафорта приговорят к небольшому сроку", - отмечает агентство.

Читайте также: Янукович мог стать главарем террористов в Донбассе - NYT

Отправить:
Распечатать:
Теги: российское дело, пол манафорт, дональд трамп, следствие, показания, ложь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 