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Марсоход Perseverance поджарил камень лазером и прислал его фотографии

14.05.2021, 13:50
Марсоход Perseverance поджарил камень лазером и прислал его фотографии - Фото
Фото: twitter.com/NASAPersevere

Марсоход Perseverance прислал снимки камня, который был обработан его лазером. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте марсохода.

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"Тестирую свои инструменты по мере углубления в науку. Использовал роботизированную руку, чтобы подобраться вплотную к этому камню после того, как поджарил его моим лазером", – говорится в сообщении.

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Денис Юдин
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Марс космос марсоход лазер Perseverance
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