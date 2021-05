Марсоход Perseverance поджарил камень лазером и прислал его фотографии

Марсоход Perseverance прислал снимки камня, который был обработан его лазером. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте марсохода.

"Тестирую свои инструменты по мере углубления в науку. Использовал роботизированную руку, чтобы подобраться вплотную к этому камню после того, как поджарил его моим лазером", – говорится в сообщении.

Testing out my tools as I move into more science. Used my robotic arm to get right up close to this rock after zapping it with my laser. Can you tell I’m really into rocks?https://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/Yl0gzduCWi