Марсоход Perseverance поджарил камень лазером и прислал его фотографии
14.05.2021, 13:50
Фото: twitter.com/NASAPersevere
Марсоход Perseverance прислал снимки камня, который был обработан его лазером. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте марсохода.
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"Тестирую свои инструменты по мере углубления в науку. Использовал роботизированную руку, чтобы подобраться вплотную к этому камню после того, как поджарил его моим лазером", – говорится в сообщении.
Testing out my tools as I move into more science. Used my robotic arm to get right up close to this rock after zapping it with my laser. Can you tell I’m really into rocks?https://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/Yl0gzduCWi— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 13, 2021
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