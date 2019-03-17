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17.03.2019, 13:48

Массовый расстрел в Новой Зеландии: Facebook удалил 1,5 млн видео

Массовый расстрел в Новой Зеландии: Facebook удалил 1,5 млн видео - Фото
Фото: скриншот с видео

Около 1,2 млн видео были заблокированы, прежде, чем пользователи загрузили их в социальную сеть

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Специалисты компании Facebook удалили из социальной сети за одни сутки около 1,5 млн видеозаписей с массовым расстрелом людей в двух мечетях Новой Зеландии. Об этом говорится в заявлении представителя Facebook Мии Гарлик в микро-блоге компании в Twitter.

"За первые 24 часа мы сняли с публикации 1,5 миллиона видео атаки, из которых более 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке", – сказано в сообщении.

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Такде сказано, что администрация продолжает работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент.

Кроме того, Facebook блокирует отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия из уважения к людям, потерявших близких во время теракта. 

Днем 15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" Таррант написал, что был в Украине.

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Теги: facebook, теракт, стрельба, мечеть, новая зеландия, расстрел
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