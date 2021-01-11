Мелания Трамп осудила попытку захвата Капитолия: Я умоляю людей прекратить насилие

Первая леди США Мелания Трамп "абсолютно осуждает" попытку силового захвата Капитолия сторонниками ее мужа, действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мелании Трамп, опубликованном на сайте Белого дома.

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"Я разочарована тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю позорным, что вокруг этих трагических событий ходили непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения со стороны людей, которые стремятся быть актуальными и имеют программу действий", – говорится в заявлении.

Трамп убеждена, что американский народ должен "исцеляться цивилизованно".

"Не сомневайтесь в этом, я абсолютно осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие недопустимо", – написала она.

Первая леди призвала граждан США "сделать паузу и взглянуть на вещи с разных сторон".

"Я умоляю людей прекратить насилие, никогда не делать предположений, основываясь на цвете кожи человека, и не использовать различные политические идеологии в качестве обоснования агрессии и жестокости. Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и подниматься над тем, что нас разделяет", – написала Мелания Трамп.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

Как минимум, одному из задержанных во время штурма Капитолия в Вашингтоне понадобился переводчик на русский язык.

Открыто не менее 25 уголовных дел по обвинению во внутреннем терроризме.

Вадим Ребрина

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