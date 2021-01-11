UA

Мелания Трамп осудила попытку захвата Капитолия: Я умоляю людей прекратить насилие

11.01.2021, 17:12
Мелания Трамп осудила попытку захвата Капитолия: Я умоляю людей прекратить насилие - Фото
Мелания Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Первая леди США Мелания Трамп "абсолютно осуждает" попытку силового захвата Капитолия сторонниками ее мужа, действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Мелании Трамп, опубликованном на сайте Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я разочарована тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю позорным, что вокруг этих трагических событий ходили непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения со стороны людей, которые стремятся быть актуальными и имеют программу действий", – говорится в заявлении.

Трамп убеждена, что американский народ должен "исцеляться цивилизованно".

"Не сомневайтесь в этом, я абсолютно осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие недопустимо", – написала она.

Первая леди призвала граждан США "сделать паузу и взглянуть на вещи с разных сторон".

"Я умоляю людей прекратить насилие, никогда не делать предположений, основываясь на цвете кожи человека, и не использовать различные политические идеологии в качестве обоснования агрессии и жестокости. Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и подниматься над тем, что нас разделяет", – написала Мелания Трамп.

  • 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
  • В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.
  • Как минимум, одному из задержанных во время штурма Капитолия в Вашингтоне понадобился переводчик на русский язык.
  • Открыто не менее 25 уголовных дел по обвинению во внутреннем терроризме.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
США дональд трамп Мелания Трамп капитолий

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 