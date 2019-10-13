Меркель: Война в Сирии может привести к усилению ИГИЛ

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом призвала его немедленно прекратить военную операцию в Сирии, поскольку это может повлечь за собой серьезные последствия. Об этом сообщила спикер правительства ФРГ, передает DW.

Меркель считает, что, несмотря на интересы Анкары в сфере безопасности, вторжение может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, усилению террористической организации ИГИЛ, а также возрастанию количества беженцев из Сирии.

Ранее стало известно, что в результате турецкого обстрела из сирийской тюрьмы сбежали боевики ИГ.

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