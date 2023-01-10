Минобороны Грузии ответило по ситуации с "Буками": В 2007 году мы купили эти ЗРК у Украины

Грузия не передаст Украине зенитные ракетные комплексы "Бук", поскольку в 2007 году официальный Тбилиси купил это вооружение, а не получил безвозмездно. Об этом пишет пресс-служба Минобороны Грузии.

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9 января 2023 года временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть комплексы "Бук", которые Украина передала Грузии "в 2008 году", а также передать ПТРК Javelin (причем США якобы дали согласие на это).

В Минобороны Грузии отметили, что "эксперты или отдельные СМИ распространяют неверные сообщения, по которым создается впечатление, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК, что не соответствует действительности".



"Агентство обороны получило систему "Бук" в 2007 году через многомиллионную закупку. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнить подробности", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Тбилиси заявили, что на закупку противотанковых комплексов Javelin у США в 2017 году было потрачено "десятки миллионов долларов".

"Грузия твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей. Наглядное тому подтверждение – тонны отправленных гуманитарных грузов, среди которых генераторы, закупленные и переданные Украине по инициативе премьера", – добавили в МО Грузии.

Там подчеркнули, что в плане передачи Украине вооружений или техники двойного назначения правительство Грузии "неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу".

Провластные грузинские депутаты также негативно отреагировали на историю с отказом помочь Украине "Буками".

Євген Пилипенко

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