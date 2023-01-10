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Грузинские власти негативно отреагировали на историю с отказом помочь Украине "Буками"

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 10:23
Грузинские власти негативно отреагировали на историю с отказом помочь Украине
Гия Вольский (скриншот)

В правящей грузинской партии негативно отреагировали на колонку временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой тот утверждал, что Тбилиси ответил отказом помочь Киеву в начале полномасштабного российского вторжения передачей ЗРК "Бук". Слова депутатов приводит местное издание Sova.

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По мнению Гиви Миканадзе, члена партии Грузинская мечта—Демократическая Грузия, эти ЗРК в свое время Украина передала Грузии не безвозмездно.

"Насколько мне известно, если что и передавалось, то покупалось. Следовательно, если покупалось, то это собственность Грузии и грузинское оружие", – заявил депутат и добавил, что слова Касьянова якобы могут быть "очередной попыткой каким-то образом вовлечь Грузию в эту войну".

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Еще один депутат этот партии Гия Вольский назвал Касьянова "неадекватным" и тоже заявил, что Грузия якобы покупала эти ЗРК у Украины.

"Заявление Касьянова неадекватно в отношении ситуации 2008 года. За военную технику уплачены миллиарды, и вообще о, что он называет "помощью [для] Грузии", было получено в обмен на определенные суммы. <...> Я думаю, что сам Касьянов неадекватен в своих действиях", – сказал депутат.

По его словам, Украина в начале большой войны якобы просила Грузию не только передать оружие, но и об "организованной отправке добровольцев, – и даже присылали самолеты, чартерные рейсы из Украины".

"А мы на это не соглашались, потому что это было бы равносильно вступлению в войну", – сказал Вольский.

Євген Пилипенко
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