После 24 февраля Украина просила Грузию вернуть переданные в 2008 году "Буки" – дипломат

После начала полномасштабного вторжения России Украина просила грузинские власти передать ей зенитные ракетные комплексы "Бук", которые она передала Грузии для защиты от российской агрессии 2008 года. Об этом пишет в колонке для Европравды временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

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Он указал, что Украина "откровенно заявляла о жизненной необходимости" в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину, когда направляла запросы.

По его словам, официальный Киев просил Тбилиси передать Силам обороны те комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года.

Помимо этого, пишет Касьянов, в запросы из Киева входило предоставление ПТРК Javelin, которые США ранее поставили Грузии, причем Вашингтон не только одобрил такой шаг, но и предложил властям страны заменить поставленные Украине ПТРК новыми комплексами.

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В конце 2022 года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что его правительство делает "достаточно" для Украины, и заявления из Киева ему "неприятны".

Временный поверенный в делах Украины в Грузии подчеркнул, что, несмотря на категорический отказ правительства страны оказать военную помощь, Киев "выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ".

Євген Пилипенко

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