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После 24 февраля Украина просила Грузию вернуть переданные в 2008 году "Буки" – дипломат

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 11:59
После 24 февраля Украина просила Грузию вернуть переданные в 2008 году
ЗРК Бук-М1 (скриншот видео)

После начала полномасштабного вторжения России Украина просила грузинские власти передать ей зенитные ракетные комплексы "Бук", которые она передала Грузии для защиты от российской агрессии 2008 года. Об этом пишет в колонке для Европравды временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

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Он указал, что Украина "откровенно заявляла о жизненной необходимости" в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину, когда направляла запросы.

По его словам, официальный Киев просил Тбилиси передать Силам обороны те комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года.

Помимо этого, пишет Касьянов, в запросы из Киева входило предоставление ПТРК Javelin, которые США ранее поставили Грузии, причем Вашингтон не только одобрил такой шаг, но и предложил властям страны заменить поставленные Украине ПТРК новыми комплексами.

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В конце 2022 года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что его правительство делает "достаточно" для Украины, и заявления из Киева ему "неприятны".

Временный поверенный в делах Украины в Грузии подчеркнул, что, несмотря на категорический отказ правительства страны оказать военную помощь, Киев "выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ".

Євген Пилипенко
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