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Мировой рекорд. В Германии супруги установили дома 350 елок

Мировой рекорд. В Германии супруги установили дома 350 елок - Фото
Фото - пресс-релиз - Rekord-Institut für Deutschland
12.12.2019, 14:41

На этом Сюзанна и Томас Еромин останавливаться не собираются и в 2020 году обещают, что елок будет 500

Сюзанна и Томас Еромин из немецкого города Ринтель установили мировой рекорд по количеству рождественских елок. У себя дома они установили 350 украшенных елок. Об этом сообщает Rekord-Institut für Deutschland (Институт рекордов Германии).

Награду супруги получили за самое большое количество праздничных елок в одном месте. Готовиться к рекорду они начали в сентябре, каждое дерево имеет уникальный стиль. Они использовали 42 000 шариков и более 300 гирлянд.

В 2020 году супруги обещают установить 500 елок.

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Германия Rekord-Institut für Deutschland 350 елок
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