Мировой рекорд. В Германии супруги установили дома 350 елок

Фото - пресс-релиз - Rekord-Institut für Deutschland

Сюзанна и Томас Еромин из немецкого города Ринтель установили мировой рекорд по количеству рождественских елок. У себя дома они установили 350 украшенных елок. Об этом сообщает Rekord-Institut für Deutschland (Институт рекордов Германии).

Награду супруги получили за самое большое количество праздничных елок в одном месте. Готовиться к рекорду они начали в сентябре, каждое дерево имеет уникальный стиль. Они использовали 42 000 шариков и более 300 гирлянд.

В 2020 году супруги обещают установить 500 елок.

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