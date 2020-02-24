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Мочу можно будет использовать для удобрения растений на Марсе: исследование

Мочу можно будет использовать для удобрения растений на Марсе: исследование - Фото
Фото: wur.nl
24.02.2020, 13:59

Скорость роста фасоли в "марсианском" грунте можно значительно увеличить, если использовать минерал струвита, выяснили в Нидерландах

Ученые Вагенингенского университета, где проводится долгосрочный эксперимент по выращиванию растений в "марсианском" и "лунном" грунте, в качестве основного источника для удобрения решили использовать производные мочи. Об этом говорится в сообщении исследователей.

Причина - в стоимости доставки на Марс полезного груза, в том числе удобрений: это очень затратно. Ученые решили использовать полученный на очистных сооружениях в районах Западный Амстердам, Ден Бош и Куйк фосфатный минерал струвит.

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В 60 горшках, заполненных либо "лунной", либо "марсианской", либо земной почвой, выращивали фасоль. В половину горшков внесли по 15 грамм струвита, остальные оставили без удобрений.

Наибольший рост показали растения в удобренном грунте, причем не в обычным земном. "Марсианские" растения со струвитом демонстрировали отставание в росте, что было неожиданно, так как поначалу они росли быстрее "лунных".

Фото: wur.nl

Также выяснилось, что чем больше добавляли струвита - тем быстрее росли "марсианские" растения.

В октябре 2019-го в этом университете посадили в "марсианском" и "лунном" грунте кресс-салат, рукколу, помидоры, редьку, рожь, киноа, шнитт-лук, шпинат, горох и лук-порей: все, кроме шпината, хорошо росло и давало урожай.

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Евгений Пилипенко
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наука Марс космос исследование грунт моча
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