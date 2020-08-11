"Мы снова выходим на улицы!" В Беларуси планируется новая волна протестов
В telegram-канале NEXTA появилось сообщение с призывами к новой волне протестов, старт которых запланирован сегодня на 7 часов вечера
Сегодня вечером в Беларуси ожидается новая волна протестов - старт запланирован на 19:00. Митингующих призвали рассредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек. Соответствующее обращение появилось в telegram-канале NEXTA.
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"Мы снова выходим на улицы! Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей абсолютно реально! А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу<...> оказалась максимально успешной", - говорится в сообщении.
В сообщении также предполагается, что силовики будут ждать митингующих в каких-то конкретных точках - "особенно на проспекте Независимости в Минске". Поэтому для всех протестующих опубликовали стратегию из нескольких пунктов как себя вести:
- собираться в небольшие группы - до 20 человек каждая;
- не стоять на одной точке, а двигаться в направлении центра города небольшими группами, не выходя центральные площади но занимая все прилегающие улицы, блокируя дороги и парализуя город;
- в Минске избегать площадей на проспекте Независимости, а также Пушкинской и Риги;
- не пропускать машины скорой помощи, не удостоверившись, что там действительно медики;
- если людей вокруг мало, а силовики идут в атаку - разбегаться, перегруппировываться и собираться в другом месте;
- не нападать на "бандитов в черном" первыми;
- всегда быть готовыми к обороне и не забывать о средствах защиты - касках, щитках, плотных очках перчатках и противогазах/респираторах, а также приматывать к телу глянцевые журналы или книги для защиты от резиновых пуль;
- стараться выводить из строя технику, а не "фашистов", а также не идти на поводу у провокаций.
Как подчеркивается в сообщении, "наш протест мирный", а "лозунги - просты<...>мы выступаем за свободу и окончание 26-летней диктатуры!"
В заключение авторы обращения еще раз напомнили, что "фашисты в черной форме уже убили белорусов, которые просто хотели свободы, а десятки мирных демонстрантов находятся в тяжелом состоянии в больницах" и что их жертвы не должны быть напрасны.
- Вечером 9 августа в столице Беларуси начались массовые протесты против фальсификации на выборах - они были жестко придушены властями: людей задерживали и избивали на улицах.
- 10 августа протесты продолжились.
- 11 августа один из протестующих погиб.
- Сейчас в больницах Беларуси находятся уже более 200 пострадавших.
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