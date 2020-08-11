"Мы снова выходим на улицы!" В Беларуси планируется новая волна протестов

В telegram-канале NEXTA появилось сообщение с призывами к новой волне протестов, старт которых запланирован сегодня на 7 часов вечера

Сегодня вечером в Беларуси ожидается новая волна протестов - старт запланирован на 19:00. Митингующих призвали рассредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек. Соответствующее обращение появилось в telegram-канале NEXTA.

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"Мы снова выходим на улицы! Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей абсолютно реально! А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу<...> оказалась максимально успешной", - говорится в сообщении.

В сообщении также предполагается, что силовики будут ждать митингующих в каких-то конкретных точках - "особенно на проспекте Независимости в Минске". Поэтому для всех протестующих опубликовали стратегию из нескольких пунктов как себя вести:

собираться в небольшие группы - до 20 человек каждая; не стоять на одной точке, а двигаться в направлении центра города небольшими группами, не выходя центральные площади но занимая все прилегающие улицы, блокируя дороги и парализуя город; в Минске избегать площадей на проспекте Независимости, а также Пушкинской и Риги; не пропускать машины скорой помощи, не удостоверившись, что там действительно медики; если людей вокруг мало, а силовики идут в атаку - разбегаться, перегруппировываться и собираться в другом месте; не нападать на "бандитов в черном" первыми; всегда быть готовыми к обороне и не забывать о средствах защиты - касках, щитках, плотных очках перчатках и противогазах/респираторах, а также приматывать к телу глянцевые журналы или книги для защиты от резиновых пуль; стараться выводить из строя технику, а не "фашистов", а также не идти на поводу у провокаций.

Как подчеркивается в сообщении, "наш протест мирный", а "лозунги - просты<...>мы выступаем за свободу и окончание 26-летней диктатуры!"

В заключение авторы обращения еще раз напомнили, что "фашисты в черной форме уже убили белорусов, которые просто хотели свободы, а десятки мирных демонстрантов находятся в тяжелом состоянии в больницах" и что их жертвы не должны быть напрасны.

Вечером 9 августа в столице Беларуси начались массовые протесты против фальсификации на выборах - они были жестко придушены властями: людей задерживали и избивали на улицах.

10 августа протесты продолжились.

11 августа один из протестующих погиб.

Сейчас в больницах Беларуси находятся уже более 200 пострадавших.

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Дарья Мостовая

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