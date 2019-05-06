Мюллер не должен давать показания в Конгрессе - Трамп

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не должен давать показаний в Конгрессе о его расследовании российского вмешательства на президентских выборах в 2016 году. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Трампа, демократы в Конгрессе хотят «переделать» доклад Мюллера, который не стал делать вывода о том, являлись ли попытки президента помешать расследованию воспрепятствованием правосудию.

Реклама

"Боб Мюллер не должен давать показаний. Никаких переделок для демократов!" – подчеркнул Трамп.

В докладе Мюллера описываются российские усилия с целью помочь Трампу победить на выборах в 2016 году, однако спецпрокурор пришел к выводу, что Трамп и его предвыборный штаб не вступали в преступный сговор с Москвой.

Ранее сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

29 апреля Барр возражал против дачи показаний юридическому комитету Палату представителей на закрытом заседании.

Читайте также: Трамп-Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко