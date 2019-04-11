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11.04.2019, 09:19

Экс-советнику Обамы грозят обвинения за работу на Януковича: NYT

Экс-советнику Обамы грозят обвинения за работу на Януковича: NYT - Фото
Грегори Крейг (фото - скриншот с видео)

Связи Грегори Крейга с правительством Партии регионов заинтересовали спецпрокурора в рамках его расследования о возможном влиянии РФ на выборы в США

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Юридический советник Белого дома при 44-м президенте США Бараке Обаме Грегори Крейг фигурирует в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера из-за его работы на правительство беглого президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов Крейга.

Связи Крейга с Януковичем попали в поле зрения Мюллера в рамках его расследования о возможном влиянии РФ на американские выборы 2016 года.

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Обвинения, которые ему могут быть предъявлены в ближайшие дни, связаны с лоббистской деятельностью в 2012 году для пророссийского правительства Партии регионов. По американскому закону о регистрации иностранных агентов (FARA) лица, являющиеся лоббистами для клиентов из-за границы обязаны зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Экс-советник Обамы был партнером в адвокатской компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Он покинул ее только в 2018 году. В январе 2019-го Skadden заплатила 4,6 млн долларов штрафа по соглашению с Генпрокуратурой США в обмен на избежание уголовного преследования за нарушение закона FARA.

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Крейг может стать первым человеком, связанным с Демократической партией, которому будет предъявлено обвинение по "российскому делу".

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24 марта спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал обстоятельства российского вмешательства в американские выборы, заявил, что президент США Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией во время избирательной кампании 2016 года. 9 апреля сообщалось, что генпрокурор США Билл Барр изучает доклад, который будет обнародован в течение недели.

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Теги: FARA, дональд трамп, виктор янукович, советник, барак обама, уклонение от налогов
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