На Мальдивах исламисты напали с ножами на иностранцев

Полиция Мальдив арестовала трех исламских экстремистов по подозрению в нанесении ножевых ранений двум гражданам Китая и австралийцу. Об этом пишет Daily Mail.
Власти заявили, что атака была совершена местной группой, симпатизирующей ИГ (эта группа взяла на себя ответственность), однако нападавшие не идентифицированы.
Известно, что австралиец и один из китайцев работали на острове Хулхумале, второй китаец был туристом.
Сообщается, что один из нападавших в маске, говорящий на местном языке дивехи, обвинил мальдивское правительство в том, что им управляют неверные, и предупредил о дальнейших атаках в видеоролике, распространенном после нападения в соцсетях. Он также обвинил мальдивских политиков в краже жен и детей экстремистов и сказал, что нападения были местью.
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