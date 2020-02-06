На Мальдивах исламисты напали с ножами на иностранцев

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Полиция Мальдив арестовала трех исламских экстремистов по подозрению в нанесении ножевых ранений двум гражданам Китая и австралийцу. Об этом пишет Daily Mail.

Власти заявили, что атака была совершена местной группой, симпатизирующей ИГ (эта группа взяла на себя ответственность), однако нападавшие не идентифицированы.

Известно, что австралиец и один из китайцев работали на острове Хулхумале, второй китаец был туристом.

Сообщается, что один из нападавших в маске, говорящий на местном языке дивехи, обвинил мальдивское правительство в том, что им управляют неверные, и предупредил о дальнейших атаках в видеоролике, распространенном после нападения в соцсетях. Он также обвинил мальдивских политиков в краже жен и детей экстремистов и сказал, что нападения были местью.

2 февраля офицеры полиции застрелили мужчину в Лондоне , который нападал с ножом на прохожих. Им оказался Судеш Амман, освобожденный после отбывания наказания за террористические преступления.

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