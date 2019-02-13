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13.02.2019, 07:36

На Нобелевскую премию мира номинировали более 300 кандидатов

На Нобелевскую премию мира номинировали более 300 кандидатов - Фото
Нобелевская премия (фото: nobelprize.org)

Наибольшее в истории количество претендентов на Нобелевскую премию мира было выдвинуто в 2016 году

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В список кандидатов на получение Нобелевской премии мира 2019 года вошли более 300 человек. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

"Мы имеем 304 кандидата на Нобелевскую премию мира 2019 года, из которых 219 - физические лица, а остальные 85 – организации", - отмечается в сообщении.

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Наибольшее в истории количество претендентов на Нобелевскую премию мира было выдвинуто в 2016 году – 376 человек.

Согласно правилам Норвежского нобелевского комитета, информация о кандидатах на премию оглашается лишь спустя 50 лет после вручения этой награды.

10 декабря 2018 года состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Два месяца назад, в октябре, Нобелевский комитет присудил награду врачу из Демократической республики Конго Денису Муквеге и иракской правозащитнице Нади Мурад.

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Теги: нобелевская премия, кандидаты
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