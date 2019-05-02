На Шри-Ланке из-за угрозы теракта отменяют католические службы

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Католическая церковь Шри-Ланки заявила, что 5 мая службы не будут возобновлены в связи с сообщением властей о возможных новых терактах со стороны Исламского государства, сообщает Deutsche Welle.

Прес-секретарь католической епархии в столице страны Коломбо Малкольм Ранджит решил снова отменить службу, основываясь на последних сообщениях о безопасности.

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Службы на Шри-Ланке не проводят уже вторую неделю после теракта 21 апреля.

21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще два взрыва. Позже появилась информация, что более 200 человек погибли, около 450 – ранены.

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