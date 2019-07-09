На тест-площадке SpaceX случился пожар

Фото: forum.nasaspaceflight.com

Вчера, 8 июля, в морском контейнере на флоридской площадке для испытаний прототипа космического корабля Starship компании Илона Маска вспыхнул пожар. Об этом пишет газета Florida Today.

Причина возгорания выясняется; в компании предположили, что всему виной короткое замыкание.

Ущерб от огня у Маска оценили в $50 000—100 000. На этой площадке строятся два тест-макета Starship с корпусами нержавеющей стали.

Еще один аналогичный корабль строится на месте будущего космодрома SpaceX у Бока-Чика в штате Техас. Там же компания проводит огневые испытания метановых двигателей Raptor и собирается испытать Starship в тест-прыжках и полетах.

Эти прототипы Starship намного короче будущего корабля, но конструируются с таким же диаметром корпуса, и имеют из-за этого приземистый ретро-вид. Каждый из них оснащен тремя "рапторами". Starship будет использоваться (в том числе для межпланетных полетов) как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy.

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