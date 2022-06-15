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На Западе рассказали о проблемах освоения иностранных систем вооружений в ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 12:36
На Западе рассказали о проблемах освоения иностранных систем вооружений в ВСУ - Фото
Дрон-разведчик Quantix Recon (скриншот видео AeroVironment)

В некоторых случаях силы обороны Украины предпочитают не использовать на войне незнакомые им западные системы вооружений, так как на ознакомление с ними и уверенное их использование либо пока нет достаточно времени, либо другое вооружение  "удобнее". Об этом со ссылкой на источник, знакомый с американской разведкой, пишет CNN.

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"Например, несмотря на получение сотен дронов Switchblade, некоторые подразделения предпочитают использовать коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, которые более удобны в использовании", – говорится в сообщении.

Другой высокопоставленный представитель администрации США сказал каналу, что Пентагон пытается "лучше понять их [украинскую] скорость потребления [поставок вооружений] и темпы работы", когда его конкретно спросили, не заканчиваются ли в Украине боеприпасы и оружие. "Это непросто понять", – ответил он.

Такое слепое пятно частично связано с тем, что Украина не все рассказывает Западу, говорят западные чиновники. А поскольку боевые действия сосредоточены "на небольшой территории, относительно близкой к России", западные разведки не имеют такой полноты данных, как в других местах.

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Представитель НАТО также сказал, что западным разведкам "трудно предсказать, как украинские Вооруженные силы поведут себя в решающий момент, потому что по мере роста потерь в бой отправляются наспех обученные гражданские добровольцы, и их эффективность под огнем – неизвестная величина".

Высокопоставленный представитель Минобороны США сказал, что РСЗО HiMARS с обученными украинскими расчетами "скоро" поступит в Украину.

В разведке США считают, что ситуация на Донбассе "вот-вот дойдет до того, что та или иная сторона добьется успеха: либо русские дойдут до Славянска и Краматорска, либо украинцы остановят их здесь. И если украинцы смогут удержать оборону здесь, перед лицом такого количества сил, это будет иметь значение".

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Евгений Пилипенко
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