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Надежды нет. В Майами прекратили поиски погибших под обломками дома, судьба 86 неизвестна

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 12:15
Надежды нет. В Майами прекратили поиски погибших под обломками дома, судьба 86 неизвестна - Фото
Обрушенный дом (фото - Christobal Gerrera-Ulashkevich_EPA)

В Майами, штат Флорида, США, прекратили поиски погибших под завалами дома, заявив, что надежды на то, что кто-то остался в живых, уже нет. Всего спасатели извлекли из-под обломков тела 54 человек, еще 86 жителей дома числятся пропавшими без вести, пишет Reuters.

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Поиски велись круглосуточно и первое время спасатели рассказывали, что слышали стук под завалами. Однако спустя почти две недели власти Флориды приказали прекратить поисковую операцию, так как все возможности по спасению были исчерпаны.

По словам местных властей, всегда остается вероятность, что кто-то из этих 86 человек, чья судьба остается неизвестной, находился в момент трагедии в другом месте. Спасатели же заявили, что под обломками больше нет пустот такого размера, в которых могли бы находиться люди.

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Дарья Мостовая
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Флорида майами обрушение обвал дома
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