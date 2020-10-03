Нагорный Карабах. Азербайджан взял под контроль несколько сел – Алиев

Село Магадис президент Азербайджана переименовал в Суговушан – по его словам, это историческое название населенного пункта

Сегодня, 3 октября, азербайджанская армия установила контроль над несколькими селами в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Сначала появилась информация о том, что армия Азербайджана заняла село Магадис. Алиев сообщил также о переименовании села в Суговушан – по его словам, это историческое название населенного пункта.

По поводу ситуации с этим селом представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал: "Кто конкретно, в какой момент и какая сторона находится на какой позиции, я не думаю, что это такой важный факт. Мы неоднократно отмечали, что о позициях и линиях обороны отдельно говорить не будем. Идут тяжелые, упорные бои, часто происходят позиционные изменения: вперед, назад, вправо, влево, следовательно, давайте особо не фиксироваться на этом". Об этом сообщило Радио Свобода.

Через час после сообщения о Магадисе президент Азербайджана сообщил, что азербайджанская армия установила контроль в селах Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахирли, Ашаги Маралян, Шайбей и Гуджаг Джебраильского района, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

Премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

2 октября Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

3 октября стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Наталия Медведева

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