Нагорный Карабах. Франция анонсировала два тура переговоров в ближайшие дни

По словам главы французского МИД, переговоры Франции, России и США пройдут в Женеве 8 октября и в Москве 12 октября

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал переговоры относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, Ле Дриан сказал парламентскому комитету по иностранным делам, что Франция, Россия и США проведут переговоры, чтобы начать диалог, который должен состояться без предварительных условий.

Министр заявил, что переговоры пройдут в Женеве завтра, 8 октября, и в Москве в понедельник, 12 октября.

Цель – попытаться убедить враждующие стороны в нагорно-карабахском конфликте согласиться на переговоры о прекращении огня.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовал переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова к взаимным уступкам в конфликте с Азербайджаном.

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Наталия Медведева

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