Нагорный Карабах. В Армении ужесточили военное положение – ограничили свободу слова

Ереван запретил публикацию сообщений, критикующих и ставящих под сомнение действия государственных органов

Правительство Армении ужесточило условия военного положения, введенного в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает армянское подразделение Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, запрещается публикация сообщений, критикующих действия государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, связанных с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящих под сомнение эффективность указанных действий или каким-либо иным образом обесценивающих их.

Также запрещена пропаганда, направленная против обороноспособности и безопасности Армении и Карабаха, в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение их обороноспособность.

"Полиция Республики Армения правомочна принимать необходимые меры для обеспечения устранения опубликованных сообщений и сведений, временного изъятия или наложения ареста на печатающие устройства, радиовещательные и звукоусиливающие технические средства, множительную технику", – говорится в решении.

Читайте также: ЕС о Нагорном Карабахе: У нас мало информации о том, как развивается конфликт

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова к взаимным уступкам в конфликте с Азербайджаном.

Читайте также: В Нагорном Карабахе тяжело ранили российского пропагандиста, друга боевиков на Донбассе

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.