ЕС о Нагорном Карабахе: У нас мало информации о том, как развивается конфликт

Работа наблюдателей ОБСЕ в районе конфликта приостановлена, поэтому поступающие данные сложно проверить, говорят в ЕС

Евросоюз наблюдает растущее количество дезинформации с обеих сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом на заседании Европарламента в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает пресс-служба Евросоюза.

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"На самом деле, у нас мало информации о том, как развивается конфликт. Детальной информации мало, есть много фейковых новостей", – сказал Боррель.

Он отметил, что работа наблюдателей ОБСЕ в районе конфликта приостановлена, поэтому поступающие данные сложно проверить.

"Мы наблюдаем растущее количество дезинформации, которая направлена на мобилизацию внутренней аудитории в обеих странах и может быть использована для втягивания региональных игроков в конфликт", – сказал представитель ЕС. Он призвал "с большой осторожностью" изучать информацию о конфликте в СМИ, "поскольку у нас нет подтверждения некоторых из распространенных новостей".

Боррель отметил, что на данном этапе конфликта нельзя исключать дальнейшую его эскалацию и "вовлечение региональных акторов". Он подчеркнул, что такое развитие событий будет угрозой стабильности всего региона.

Он еще раз заявил, что ЕС призывает стороны конфликта прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

"Мне очень жаль, что я не могу сообщить вам об этом больше, потому что, как я уже сказал, информации очень мало, и мы должны позаботиться о том, чтобы не распространять новости, которые не были подтверждены", – завершил Боррель.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова к взаимным уступкам в конфликте с Азербайджаном.

Сегодня Боррель заявил, что требования азербайджанской стороны по установлению графика вывода армянских войск из Нагорного Карабаха едва ли выполнимы.

Вадим Ребрина

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