Намибия выставила на аукцион 170 слонов, которым угрожает исчезновение
Намибия выставила на продажу 170 диких слонов из-за засухи и увеличения численности популяции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство окружающей среды южноафриканской страны.
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Слоны в Намибии относятся к видам, которым угрожает опасность исчезновения из-за браконьерства, незаконной торговли дикими животными и экологических факторов. Усилия страны по сохранению вида привели к тому, что популяция выросла с 7500 в 1995 году до 24000 в 2019 году.
Министерство заявило, что будет продавать слонов с аукциона для всех в Намибии или за ее пределами, но только при условии соответствия определенным строгим критериям. В частности, животные должны быть обеспечены карантинными помещениями и защитой от хищников.
Иностранные покупатели также должны предоставить разрешение на экспорт слонов в их страны.
В прошлом году власти Намибии заявили, что хотят ослабить ограничения на трофейную охоту и экспорт белых носорогов. В правительстве считают, что вырученные средства помогут ему защитить этот вид.
В октябре Намибия выставила на продажу 70 самок и 30 самцов буйвола, чтобы снизить нагрузку на пастбища.
В государстве Кот-д'Ивуар (Берег слоновой кости) стремительно сокращается популяция слонов. Причиной стала массовая вырубка леса, из-за которой животным становится просто негде жить.
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