"Наслаждайтесь неизбежным". В Испании выпустили чай "со вкусом апокалипсиса": видео

В Мадриде запустили необычный проект – рекламное агентство Niiiiice создало линейку чайных вкусов под названием The end. В коллекцию чаев вошли разные вкусы, который символизируют тот или иной конец света – так был создан чай "со вкусом апокалипсиса", рассказывается на сайте проекта.

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"Этот проект родился из идеи высмеять конец наших дней, запустив продукт, который скрасит наши последние мгновения на этой планете. Всякий раз, когда вы думаете о конце света, вы думаете о том, как избежать этой участи, но почему бы не принять ее?" – пишут создатели кампании.

Лозунгом проекта стал слоган "Наслаждайтесь неизбежным", а в ассортимент вошли чаи Pandemic Chill (с лимоном и имбирем), Meteor Calm (с валерианой), Nuclear Detox (с ванилью и корицей), Peace Invasion (с лавандой и гибискусом) и Mint Wildfire (с мятой и розмарином).

"Новая ядерная война, полярная оттепель, цунами, даже амеба, поедающая мозги – все звучит как небесная музыка с теплой чашей в руках", – уверяют авторы идеи.

В Нью-Йорке установили часы, которые ведут обратный отсчет к дате "апокалипсиса".

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Дарья Мостовая

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