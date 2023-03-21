НАТО: Мы видим признаки того, что Россия запросила у Китая оружие

НАТО "видело некоторые признаки" того, что Россия запросила у Китая летальную помощь для использования ее в войне против Украины. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

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"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет смертоносное оружие в Россию, но мы видели некоторые признаки того, что это был запрос со стороны России, и что этот вопрос рассматривается китайскими властями в Пекине", — сказал Столтенберг.

"Китай не должен оказывать летальную помощь России. Это будет означать поддержку незаконной войны", — предупредил он.

Столтенберг сказал, что трехдневный государственный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву сигнализирует о более тесных отношениях между Китаем и Россией в последние годы.

"Мы видим, как Китай и Россия сближаются в военной области — совместные учения, совместное патрулирование, военно-морское и воздушное патрулирование, — в экономической области, а также в политической и дипломатической сфере. Поэтому встреча в Москве является частью той модели, в которой Китай и Россия работают все более и более тесно и строят все более и более прочное партнерство", — сказал Столтенберг.

19 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".

20 марта глава КНР прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сегодня, 21 марта, New York Times сообщила, что после 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму свыше $12 млн.

Вадим Ребрина

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