Навального отправили в СИЗО Матросская тишина, он призвал ничего не бояться: видео

Российского оппозиционера и политика Алексея Навального перевезли из отделения полиции в следственный изолятор. Об этом сообщают росСМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сам Навальный опубликовал в Twitter видео, в котором сообщил, что его, судя по документам, отвозят в СИЗО Матросская тишина.

На фото Навального выводят из отделения полиции УМВД в Химках в Москве, куда его доставили сразу после возвращения в Россию.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок. Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении режима условного освобождения.

Ранее сегодня его арестовали на 30 суток

Читайте также: "Немедленно освободите Навального". У Байдена отреагировали на арест оппозиционера

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.