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Навального отправили в СИЗО Матросская тишина, он призвал ничего не бояться: видео

18.01.2021, 20:40
Навального отправили в СИЗО Матросская тишина, он призвал ничего не бояться: видео - Фото
Задержание Алексея Навального (фото - ЕРА)

Российского оппозиционера и политика Алексея Навального перевезли из отделения полиции в следственный изолятор. Об этом сообщают росСМИ.

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Сам Навальный опубликовал в Twitter видео, в котором сообщил, что его, судя по документам, отвозят в СИЗО Матросская тишина.

На фото Навального выводят из отделения полиции УМВД в Химках в Москве, куда его доставили сразу после возвращения в Россию.

  • 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок. Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
  • 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении режима условного освобождения.
  • Ранее сегодня его арестовали на 30 суток

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Наталия Медведева
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