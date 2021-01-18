Навального отправили в СИЗО Матросская тишина, он призвал ничего не бояться: видео
18.01.2021, 20:40
Задержание Алексея Навального (фото - ЕРА)
Российского оппозиционера и политика Алексея Навального перевезли из отделения полиции в следственный изолятор. Об этом сообщают росСМИ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сам Навальный опубликовал в Twitter видео, в котором сообщил, что его, судя по документам, отвозят в СИЗО Матросская тишина.
January 18, 2021
На фото Навального выводят из отделения полиции УМВД в Химках в Москве, куда его доставили сразу после возвращения в Россию.
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок. Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении режима условного освобождения.
- Ранее сегодня его арестовали на 30 суток
Читайте также: "Немедленно освободите Навального". У Байдена отреагировали на арест оппозиционера
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developerРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии