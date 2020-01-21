Названо имя нового лидера Исламского государства - The Gurdian

Аль-Багдади и аль-Салби (Фото: EPA, Twitter)

Новым лидером террористической организации Исламское Государство стал влиятельный идеолог организации Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

Салби - один из основателей ИГ, руководил геноцидом езидов в Ираке и курировал операции по всему миру.

По информации The Guardian, Салби был назван лидером ИГ через несколько часов после смерти предыдущего лидера, Абу Бакра аль-Багдади, в октябре 2019 года в результате рейда военных США. Названного тогда лидером Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши не поддержали другие главари террористов.

Салби родился в Таль Афаре, в семье иракских туркменов. Он один из немногих не-арабов в руководстве ИГ. Новый лидер террористов получил степень по шариату в университете Мосула. В 2004 году он был заключен в американскую тюрьму на севере Ирака, где встретился с аль-Багдади.

По информации разведки, возвышению Салби среди террористов способствовало то, что он дал религиозное обоснование для геноцида езидов и опустошения Ниневийской равнины на севере Ирака.

За его голову Госдепартамент США назначил вознаграждение в $5 млн. Он рассматривался как потенциальный приемник аль-Багдади, но подтверждение его новой роли заняло несколько месяцев.

Спецслужбы считают, что он пытается консолидировать новых лидеров ИГ, почти все из которых слишком молоды, чтобы играть какую-то роль в основании организации в 2004 году или в последовавшей гражданской войне в Ираке.

В декабре прошлого года джихадисты ИГ казнили 10 заложников-христиан в Нигерии.

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