"Не знаю, как он поет". Вице-премьер Италии против речи Зеленского на фестивале в Сан-Ремо

Известный пророссийской риторикой вице-премьер Италии Маттео Сальвини не желает, чтобы президент Владимир Зеленский 11 февраля, в финальный вечер музыкального фестиваля в Сан-Ремо, выступил там по видеосвязи с обращением к итальянцам. Об этом пишет Askanews.

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Зеленский был приглашен выступить на 73-м фестивале в видеообращении: это одобрил художественный руководитель "Сан-Ремо" Амадей.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии выразил надежду, что "война закончится как можно скорее, и что сцена Города цветов останется зарезервированной для музыки".

"Это последняя неделя предвыборной кампании, если я и успею посмотреть трансляцию фестиваля, то только для того, чтобы послушать песни, а не что-то еще", – сказал один из лидеров партии Лига Севера.

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Отвечая на вопрос о Зеленском, Сальвини сказал: "Я люблю итальянскую песню. Зеленский? Я не знаю, как он поет, у меня другие предпочтения".

После начала войны в 2014-м Сальвини фотографировался на Красной площади в Москве в футболке с изображением российского диктатора Владимира Путина, говорил о "законности" захвата Крыма и ратовал за отмену санкций против РФ.

Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо проходит с 1951 года, на его сцене в разные годы "засветились" такие исполнители, как Адриано Челентано, Андреа Бочелли, Тото Кутуньо и другие.

В 2018 году Сальвини был на фестивале спутником одной из ведущих, Элизы Изоарди. В том же году он заявил, что "Украина разжигает религиозную войну".

Летом 2022 года итальянская прокуратура начала расследование возможного сговора партии Лига Севера с Россией.

Сальвини отверг обвинения в финансировании его партии Россией.

В сентябре BuzzFeed назвал российских кураторов Лиги Севера.

Євген Пилипенко

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