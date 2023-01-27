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"Не знаю, как он поет". Вице-премьер Италии против речи Зеленского на фестивале в Сан-Ремо

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 11:21
Маттео Сальвини (фото - ЕРА)

Известный пророссийской риторикой вице-премьер Италии Маттео Сальвини не желает, чтобы президент Владимир Зеленский 11 февраля, в финальный вечер музыкального фестиваля в Сан-Ремо, выступил там по видеосвязи с обращением к итальянцам. Об этом пишет Askanews.

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Зеленский был приглашен выступить на 73-м фестивале в видеообращении: это одобрил художественный руководитель "Сан-Ремо" Амадей.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии выразил надежду, что "война закончится как можно скорее, и что сцена Города цветов останется зарезервированной для музыки".

"Это последняя неделя предвыборной кампании, если я и успею посмотреть трансляцию фестиваля, то только для того, чтобы послушать песни, а не что-то еще", – сказал один из лидеров партии Лига Севера.

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Отвечая на вопрос о Зеленском, Сальвини сказал: "Я люблю итальянскую песню. Зеленский? Я не знаю, как он поет, у меня другие предпочтения".

После начала войны в 2014-м Сальвини фотографировался на Красной площади в Москве в футболке с изображением российского диктатора Владимира Путина, говорил о "законности" захвата Крыма и ратовал за отмену санкций против РФ.

"Не знаю, как он поет". Вице-премьер Италии против речи Зеленского на фестивале в Сан-Ремо

Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо проходит с 1951 года, на его сцене в разные годы "засветились" такие исполнители, как Адриано Челентано, Андреа Бочелли, Тото Кутуньо и другие.

Євген Пилипенко
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Маттео Сальвини Владимир Зеленский война италия Сан-ремо
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