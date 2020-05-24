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Некоторые политики США ставят нас с ними на грань холодной войны – МИД Китая

Некоторые политики США ставят нас с ними на грань холодной войны – МИД Китая - Фото
Фото: Jerome Favre/EPA
24.05.2020, 13:12

В МИД Китая считают, что обвинения и "теории заговора" со стороны США подталкивают страны к конфронтации и новой холодной войне

Китай обвиняет некоторых политиков США в распространении "политического" вируса: нападок, клевете и обвинениях, которые могут привести к новой холодной войне. Об этом написала в Twitter пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

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"Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные лживые комментарии и теории заговора в отношении Китая<> Некоторые политические силы в США захватили отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань "новой Холодной войны", - говорится в заявлении.

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При этом в введомстве не уточняют, о каких именно политиках идет речь.

В МИД Китая подчеркивают, что у них разные с США социальные системы, но обе страны выиграют от сотрудничества и пострадают от конфронтации.

  • 30 апреля 2020 года сообщалось, что Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что была утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии. Третьего мая госсекретарь Майкл Помпео заявил о "значительных доказательствах" этого факта.
  • 1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.

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Марк Сировой
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Китай США холодная война коронавирус
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