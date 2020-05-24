Некоторые политики США ставят нас с ними на грань холодной войны – МИД Китая

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Китай обвиняет некоторых политиков США в распространении "политического" вируса: нападок, клевете и обвинениях, которые могут привести к новой холодной войне. Об этом написала в Twitter пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

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"Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные лживые комментарии и теории заговора в отношении Китая<…> Некоторые политические силы в США захватили отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань "новой Холодной войны", - говорится в заявлении.

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При этом в введомстве не уточняют, о каких именно политиках идет речь.

В МИД Китая подчеркивают, что у них разные с США социальные системы, но обе страны выиграют от сотрудничества и пострадают от конфронтации.

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