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Немыслимо, чтобы Великобритания не помогла Финляндии в случае нападения России – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 18:00
Немыслимо, чтобы Великобритания не помогла Финляндии в случае нападения России – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что его страна придет на помощь Финляндии, если на нее [снова] нападет Россия, и вариант, при котором Лондон остается в стороне, "немыслим". Такие заверения он произнес на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Кайкконеном, пишет Sky News.

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Финляндия и Швеция намерены подать заявки на вступление в НАТО якобы уже в мае, и такие устремления вызвали угрозы со стороны страны-оккупанта России.

Уоллес считает "немыслимым", чтобы Великобритания не поддержала эти страны в случае атаки россиян.

"Без какого-либо большого формального соглашения мы – европейские страны, которые разделяют одни и те же ценности и имеют глубокую долгую историю", – пояснил он.

Финляндия имеет 1300-километровую границу с РФ.

  • 13 апреля 2022 года газета Svenska Dagbladet написала, что Швеция вступит в НАТО: якобы премьер уже приняла решение об этом.
  • В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.
  • Министр иностранных дел Финляндии Хаависто заявил, что угрозы России пока еще нейтральной Финляндии из-за ее возможного вступления в НАТО не являются новыми и не повлияют на решение Хельсинки.

Читайте также: Литва отреагировала на ядерные угрозы России в Балтийском регионе

Евгений Пилипенко
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