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Нетаньяху поблагодарил Трампа за "ликвидацию иранского генерала"

Нетаньяху поблагодарил Трампа за "ликвидацию иранского генерала" - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.01.2020, 18:06

Премьер заявил, что Израиль поддерживает США "в их справедливой борьбе за безопасность, мир и самооборону"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил признательность президенту США Дональду Трампу за ликвидацию иранского генерала Кассема Сулеймани. Об этом сообщает Times of Israel.

"Трамп достоин полной признательности за решительные действия. Мы полностью поддерживаем Соединенные Штаты в их справедливой борьбе за безопасность, мир и самооборону", - сказал Нетаньяху журналистам перед вылетом из Греции в Израиль.

Израильский премьер прервал свой визит в Грецию на фоне опасений, что Иран может отомстить Израилю за убийство американскими военными влиятельного иранского генерала.

"Израиль имеет право защищать себя. У США точно такое же право. Сулеймани несет ответственность за гибель ни в чем не повинных граждан США и многих других. Он планировал дальнейшие атаки", - заявил Нетаньяху.

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