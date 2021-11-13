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Беларуские солдаты ломали забор на границе с Польшей, мигранты пытались прорваться – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 12:32
Беларуские солдаты ломали забор на границе с Польшей, мигранты пытались прорваться – видео - Фото
Попытка прорыва границы Беларуси и Польши (скриншот видео Погранслужбы Польши)

Сегодня ночью беларуские солдаты рушили заграждения на границе с Польшей и слепили польских пограничников. В этот момент границу пытались прорвать мигранты, сообщает Погранслужба Польши в Twitter.

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Сообщается, что инцидент произошел ночью в районе города Черемха. Беларуские солдаты пытались разрушить временное заграждение, вырывали столбы забора и пытались разорвать колючую проволоку служебной машиной. Кроме того, они слепили польских пограничников лазерами и стробоскопом.

Рядом находилась группа мигрантов из 100 человек, говорится в сообщении. Погранслужба Польши утверждает, что беларуские военные снабдили их слезоточивым газом, которые те применяли против польских пограничников. Однако пограничники пресекли попытки прорыва кордона.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Марк Сировой
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