Беларуские солдаты ломали забор на границе с Польшей, мигранты пытались прорваться – видео

Сегодня ночью беларуские солдаты рушили заграждения на границе с Польшей и слепили польских пограничников. В этот момент границу пытались прорвать мигранты, сообщает Погранслужба Польши в Twitter.

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Сообщается, что инцидент произошел ночью в районе города Черемха. Беларуские солдаты пытались разрушить временное заграждение, вырывали столбы забора и пытались разорвать колючую проволоку служебной машиной. Кроме того, они слепили польских пограничников лазерами и стробоскопом.

Рядом находилась группа мигрантов из 100 человек, говорится в сообщении. Погранслужба Польши утверждает, что беларуские военные снабдили их слезоточивым газом, которые те применяли против польских пограничников. Однако пограничники пресекли попытки прорыва кордона.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

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Марк Сировой

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