Новая Зеландия ужесточает контроль над владением оружия

Фото: EPA

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 17 марта заявила о том, что кабинет министров страны начал работать над ужесточением законодательства в области владения и продажи оружия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы хотим двигаться так скоро, как только возможно", - отметила она. Ардерн объявила о планах ужесточения контроля за оружием как только стало известно, что обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях 28-летний Брентон Таррант легально владел пятью единицами оружия, которые и использовал в теракте.

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По словам его адвоката Ричарда Петерса, Таррант освободил его от обязанностей защищать себя и будет заниматься этим в суде самостоятельно.

Петерс высказал предположение, что Таррант собирается использовать процесс в качестве платформы для озвучивания своих экстремистских идей. Незадолго до совершения теракта Таррант опубликовал в соцсетях 74-страничный манифест, в котором называл себя сторонником идеи превосходства белых людей и рассказывал о планах совершить в Европе теракты, направленные против мусульман.

По словам его адвоката Ричарда Петерса, Таррант освободил его от обязанностей защищать себя и будет заниматься этим в суде самостоятельно.

Петерс высказал предположение, что Таррант собирается использовать процесс в качестве платформы для озвучивания своих экстремистских идей. Незадолго до совершения теракта Таррант опубликовал в соцсетях 74-страничный манифест, в котором называл себя сторонником идеи превосходства белых людей и рассказывал о планах совершить в Европе теракты, направленные против мусульман.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" Таррант написал, что был в Украине.

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